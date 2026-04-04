هل يجب الطلاق عند الخلاف المستمر بين الزوجين؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

03:49 م 04/04/2026

الشيخ محمد كمال أمين الفتوى

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال طه من القاهرة حول الخلاف المستمر بينه وبين زوجته، حيث أشار إلى أن الصبر قد ينفد أحيانًا، لكن الحياة الزوجية قائمة على الحب والمودة والرحمة والتعاون، وليس على الخلاف المستمر، مؤكدًا أن المشكلات الزوجية الطبيعية يمكن حلها بالحكمة والتفاهم والقدوة الحسنة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "خيركم خيركم لأهله".

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حلقة برنامج" فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أنه قبل التفكير في الطلاق يجب على الزوج أن يبحث عن أسباب الخلاف، ويتأكد من أسلوب تعامله مع زوجته، ويجلس معها للحوار والاستماع لمشكلاتها، ومحاولة حل كل قضية بطريقة واضحة وصادقة، مؤكّدًا أن الحلول تبدأ بالتفاهم والحسنى وليس بإشراك أطراف خارجية تزيد من تعقيد المشكلة.

وأضاف أمين الفتوى أن إشراك الأسرة أو الأطراف الأخرى في النزاع غالبًا ما يزيد الأمور سوءًا، بينما الحوار المباشر بين الزوجين بالابتسامة والكلمة الطيبة يمكن أن يحل جزءًا كبيرًا من المشكلات، مستشهدًا بالآية الكريمة: "وإن خفتم شقاقًا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها"، مشددًا على أن هذا يجب أن يكون مع أشخاص صالحين وحياديين، بهدف الإصلاح وليس الانحياز لأحد الطرفين.

وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية لديها إدارة مخصصة لحل المشكلات الزوجية، حيث يمكن للزوجين اللجوء إليها لسماع وجهة نظر كل طرف ومحاولة الوصول إلى حلول مناسبة، مؤكدًا أن فكرة الطلاق يجب أن تكون الملاذ الأخير بعد استنفاد كل الوسائل الأخرى للحفاظ على الحياة الزوجية، تمامًا كما يصف الطبيب علاج المريض خطوة خطوة قبل اللجوء إلى العملية الجراحية.

وشدد الشيخ محمد كمال على أن الطلاق مباح شرعًا في حالات الضرورة القصوى، لكنه ليس الخيار الأول، داعيًا الزوجين دائمًا إلى العمل بالحسنى والقدوة الطيبة في التعامل بينهما، والتزام التعاليم النبوية، لأن اتباع هذا المنهج يساهم في الوصول إلى حلول سليمة ومستقرة دون اللجوء إلى الطلاق إلا عند استنفاد كل الوسائل الممكنة.

