"مزامير القرآن".. أئمة الجامع الأزهر يبدعون في صلاتي العشاء والتراويح ليلة 12 رمضان (فيديو وصور)

كتب - علي شبل:

توافد آلاف المصلين إلى رحاب الجامع الأزهر، أمس الثلاثاء، في الليلة الثانية عشرة من ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، لأداء صلاتي العشاء والتراويح، والاستماع إلى آيات الله تتلى من أئمة القبلة وقراء الجامع الأزهر بالقراءات المتواترة.

تميز الجامع الأزهر، هذا العام، بمشاركة أصوات خاشعة عذبة تقرأ القرآن بالمدرسة المصرية العريقة المتفردة في التلاوة، وقد وفد المصلون إلى الجامع الأزهر من أرجاء مصر المعمورة ومن مختلف قارات العالم ممثلين في الطلاب الوافدين وزوار مصر.

وشارك في صلاة التراويح أربعة أئمة من قراء الأزهر المتميزين بإتقان القراءات وفرادة النبرات، أسروا بأصواتهم قلوب المصلين قبل أسماعهم، منهم: "الإمام البصير" الطالب محمد أحمد حسن، برواية الإمام رويس عن الإمام يعقوب الحضرمي، والذي تلا في صلاة التراويح لليلة الثانية عشرة من شهر رمضان الفضيل، بالجامع الأزهر، من قول الله تعالى: ﴿قَالُواْ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [هود:٣٢].

وبتلاوة عذبة قرأ الشيخ أحمد محمد جعفر، برواية الإمام ابن جماز عن الإمام أبو جعفر المدني، من صلاة التراويح بالجامع الأزهر في الليلة الثانية عشرة من شهر رمضان المبارك، من قوله تعالى:

﴿وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [هود:٨٥].

وبرواية الإمام هشام عن الإمام ابن عامر الشامي، قرأ الشيخ رضا رمضان عبد الجواد، ما تيسر من سورة هود، من قوله تعالى:

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ [هود:٦٦].

وبتلاوة عذبة من سورة هود قرأ الدكتور أسامة الحديدي، في الليلة الثانية عشرة من صلاة العشاء بالجامع الأزهر، من قوله تعالى:

﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِين﴾ [هود:٦].

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