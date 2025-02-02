هل صلاة الشروق تغني عن صلاة الضحى ؟.. د.عصام الروبي يوضح

كتب-محمد قادوس:

تساءل الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف،" هل صلاة الشروق تغني عن صلاة الضحى، وهل هناك فرق بينهما؟

وقال العالم الأزهري في رده إن الفارق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى، أن صلاة الشروق تكون كما قال عنها النبي-صلى الله عليه وسلم-" من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله-سبحانه وتعالى-حتى تطلع الشمس، ثم قام فصلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة.

وأضاف الروبي عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: أن صلاة الضحى ليست كذلك، فالإنسان يصليها بعد شروق الشمس بعشر دقائق وله أن يصليها كما يشاء إلى قبل آذان الظهر بعشر دقائق، مشيرًا إلى أنها تصلى ركعتين، أو تصلى أربع ركعات أو تصلى ست ركعات، أو تصلى ثماني ركعات.

وأوضح الداعية أن صلاة الشروق ركعتان فقط ويجب أن تكون كما قال عليه الصلاة والسلام" من صلى الفجر في جمعة، ثم قعد يذكر الله-سبحانه وتعالى-حتى تطلع الشمس، ثم قام فصلى ركعتين"، هذه هي صلاة الشروق، تصلي مع شروق الشمس، وهذا بخلاف صلاة الضحى.

وبين الروبي أن صلاة الضحى تسمى بصلاة الأوابين.

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