هل صيام شعبان سنة؟.. محمد على يوضح

كتب-محمد قادوس:

هل صيام شعبان سنة؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن النبي-صلى الله عليه وسلم-كان يحرص على صيام أكثر أيام شعبان، مستشهدًا في ذلك بحديث ورد عن أسامة-رضي الله عنه-أنه قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم " وهو حديث صحيح رواه النسائي وغيره.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن الحكمة من صيام شهر شعبان، هي أن الأعمال ترفع فيه، وهذا ما يسمى بالرفع السنوي للأعمال.

وأوضح الداعية، أن صيام شهر شعبان له تفصيل نذكره فيما يلي:

أولا: لا حرج عليه إن صام أول الشهر أو وسطه أو آخره، كمن له عادة في الصيام قبل شهر رمضان، أو كان عليه نذر صيام في هذا الشهر، أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق.

ثانيا: أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما تقدم ذكره، فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يصوم إلا من أول الشهر حتى منتصفه فقط. وهذا يعرف عند العلماء بـ "مبتدئ التطوع" ويستدلون بحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان" حسنه الترمذي والسيوطي. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث المتفق عليه: "لا تَقدَّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين" بدعوى أن هذا يفهم منه جواز الصيام قبل رمضان بأكثر من يومين، وعليه فيجوز الصيام في النصف الثاني منه. وإنما كان هذا الاعتراض مدفوعاً لأن دلالة المعترض هنا دلالة مفهوم ودلالة الحديث السابق دلالة منطوق، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم.

والخلاصة في ذلك بين الداعية إنه يستحب إكثار الصيام في شهر شعبان. وقد ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم-كان يصوم شعبان كله، فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-صام شهرين متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان برمضان.

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