هل هناك ميزان واحد يوم القيامة أم عدة موازين؟.. د. عصام الروبي يوضح

كتب-محمد قادوس:

تساءل الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف،" هل هناك ميزان واحد يوم القيامة أم عدة موازين؟

في رده، قال العالم الأزهري في الحقيقة ليس ميزانًا واحدًا بل هناك عدة موازين، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة الأنبياء،" وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ".

وفي سورة القارعة يقول ربنا،" فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ * فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ * نَارٌ حَامِيَةٌ".

وأضاف الروبي عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: ربنا-سبحانه وتعالى-تكلم وتحدث عن الموازين بالجمع، إذن إنها موازين وليست ميزانًا واحدًا، فهي موازين كثيرة يأتي بها المسلم يوم القيامة لكي توزن فيها أعماله، ومنها:

1-ميران للصلاة.

2ـ ميزان للزكاة.

3 ـ ميزان للصيام.

4ـ ميزان للحج.

5ـ ميزان لبر الوالدين.

6ـ ميزان لمجتمع الخيرات.

7ـ ميزان لمجامع الحسنات.

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