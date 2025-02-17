بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم أذان الطفل والإقامة عند صلاة الفرد

كتب- علي شبل:

كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم أذان الطفل والإقامة لصلاة الفرد، موضحا أن الأذان للأطفال يشترط أن يكون الطفل بالغًا مميزًا، أي تجاوز سن السبع سنوات، وذلك لضمان قدرته على فهم الكلمات التي ينطق بها أثناء الأذان.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أنه إذا كان الطفل أقل من هذا العمر، فإنه يمكن تدريبه على الأذان في المنزل أمام والديه، كنوع من التشجيع والتحبيب في العبادة، دون الحاجة لأداء الأذان في المسجد.

وفيما يخص الأذان للمنفرد، أكد أن السنة هي أن يؤذن الشخص ثم يقيم الصلاة، ولكن إذا اقتصر على الإقامة فقط، فإن صلاته صحيحة ولا حرج فيها، موضحا أن هذا الحكم استنبط من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقر الأذان كعبادة سنية، سواء في الجماعة أو للمنفرد.

وأشار كمال إلى أن السنة المتبعة في حال قضاء صلاة فائتة هي أن يؤذن ويقيم، كما فعل سيدنا بلال رضي الله عنه عندما أمره النبي ﷺ بالأذان والإقامة بعد أن نام عن الصلاة، موضحا أنه إذا لم يقم المسلم بذلك، فإن صلاته صحيحة ولا إثم عليه، لأن الأذان يعد إعلانًا بدخول وقت الصلاة، وبهذا يكتسب المسلم الثواب إذا أذن، بينما لا يترتب عليه إثم إذا لم يفعل ذلك.

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