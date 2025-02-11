تزوجت مرتين فمع أي زوج سأكون في الجنة؟.. سيدة تسأل وعضوة بالأزهر للفتوى تجيب

كتب - علي شبل:

تزوجت مرتين فمع أي زوج سأكون في الجنة؟.. سؤال من سيدة تلقته هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، لترد، خلال لقائها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، مؤكدة أن هذا الأمر من المسائل الغيبية التي يختلف فيها الفقهاء، حيث ذكر البعض عدة آراء.

وقالت عضوة مركز الأزهر العالمي للفتوى: "بعض أهل العلم قالوا إنها ستكون مع آخر أزواجها، واستندوا إلى حديث سيدنا حذيفة الذي تحدث مع زوجته قائلاً إذا أردتِ أن تكوني معي في الجنة فلا تتزوجي بعدي، أما البعض الآخر، فقد قال إن المرأة ستكون مع "أحسنهن خلقًا"، في إشارة إلى أن السعادة في الجنة لا ترتبط بالزمن أو العلاقات السابقة، وقال البعض الثالث إنها ستكون مخيرة، استنادًا إلى قوله تعالى: "لهم ما يشاءون فيها"، مما يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى سيعطي الإنسان ما يشاء في الجنة".

وأضافت هبة إبراهيم: "ما يهم هنا هو أن الجنة مكان لا يوجد فيه حزن أو تعب، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، الناس في الجنة سيحظون بطبيعة مختلفة، حيث ستكون السعادة هي المعيار، ولن يكون هناك أي مشقة أو تفكير في الأمور التي تشغلنا في الدنيا."

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