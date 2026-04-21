إعلان

ما حكم الألعاب الإلكترونية التي تعتمد على العنف؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

02:05 م 21/04/2026

الشيخ أحمد وسام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول: ما حكم الألعاب الإلكترونية التي تعتمد على العنف؟، موضحًا أن الأصل في اللهو والألعاب أنه مباح ما دام في حدوده الطبيعية ولا يترتب عليه ضرر.

حكم الألعاب الإلكترونية التي تعتمد على العنف؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الإباحة تتحول إلى منع إذا تضمنت الألعاب ما يحث على العنف أو ازدراء الأديان أو نشر سلوكيات غير منضبطة أو ضياع الوقت بما يؤثر على العبادات والدراسة والحياة اليومية.

أخطر ما قد تسببه هذه الألعاب هو الإدمان

وأشار إلى أن من أخطر ما قد تسببه هذه الألعاب هو الإدمان، حيث قد ينعزل الطفل أو الشاب عن أسرته ويتحول سلوكه إلى العنف أو التوحد مع الهاتف، فيصبح غير متوازن في التعامل مع من حوله.

وأضاف أن مسؤولية الأهل هنا أساسية، فلا يصح ترك الأبناء دون متابعة بحجة الهدوء أو الانشغال، بل يجب أن يكون هناك إشراف أبوي ومعرفة بما يتم لعبه ومدة الاستخدام.

وبيّن أن الألعاب التي تتضمن دعوات للعنف أو سلوكيات محرمة أو تأثيرات سلبية واضحة، فإن استخدامها يصبح غير جائز شرعًا، ويجب منعها فورًا عند ثبوت ضررها أو انحراف محتواها.

دار الإفتاء المصرية أمين الفتوي الألعاب الإلكترونية فتاوي الناس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من هاني حتحوت بعد التحقيق معه في أزمة الأهلي
رياضة محلية

أخبار العقارات

رياضة محلية

رياضة محلية

أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

