الشيخ أحمد خليل: يغفر الله لكل عباده في ليلة النصف من شعبان إلا اثنين

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء وزارة الأوقاف، أن ليلة النصف من شعبان من الليالي المباركة التي يُستحب فيها الإكثار من الطاعات، كالصلاة، وقراءة القرآن، والدعاء، وطلب المغفرة.

وأوضح الشيخ أحمد خليل، خلال تصريحات خاصة لمصراوى، أن هذه الليلة لها فضل عظيم، فقد ورد في الحديث الصحيح أن الله تعالى يطّلع فيها على عباده، فيغفر للمؤمنين إلا لمشرك أو مشاحن.

وأضاف أن من أهم مقاصد هذه الليلة تصفية القلوب من الأحقاد والخصومات، مستدلًا بحديث سيدنا النبي ﷺ: "يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن" (رواه ابن ماجه).

كما دعا المسلمين إلى اغتنام هذه الفرصة بالإكثار من الاستغفار والدعاء، والاستعداد لاستقبال شهر رمضان بنفوس صافية وأعمال صالحة، مشددًا على أن العبادات المشروعة في هذه الليلة هي التي جاءت في السنة النبوية دون ابتداع في الدين.

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