حكم خلع النقاب في العمرة؟.. محمد على يوضح

كتب-محمد قادوس:

حكم خلع النقاب في العمرة؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن كشف الوجه والكفين للمرأة عند إحرامها بالحج أو العمرة ليس ‏بواجب، وإنما الواجب على المرأة المحرمة أن لا تلبس القفازين وهما اللباس المفصل على ‏الكفين ولا تلبس النقاب وهو اللباس المفصل على الوجه.

واستشهد الداعية بحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم قال: " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".‏

وأضاف علي في رده لمصراوي: للمرأة عند الحاجة أن تستر وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، كأن تستر كفيها ‏بثوبها أو أن تستر وجهها بإسدال الخمار عليه، بل يجب ذلك عند اختلاطها بالرجال ‏الأجانب عنها وليس عليها فدية، مستشهدًا في ذلك بما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قال ( كان ‏الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت ‏إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا" وروى أيضاً عن أسماء بنت ‏أبي بكر رضي الله عنهما مثل ذلك .‏

كما أنه ليس هناك منافاة بين وجوب ترك لبس القفازين والنقاب وبين التغطية عند الحاجة ‏فالرجل المحرم لا يجوز له لبس القميص على جسده ولكن يجوز له أن يرتديه أو يتغطى به.‏

قال ابن قدامة " وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على ‏الرجل تغطية رأسه لا نعلم في هذا خلافاً إلا ما روى عن أسماء أنها كانت تغطيه وهي ‏محرمة ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافاً".

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