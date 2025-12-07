هل يجب على المسلم معرفة أهل البيت وحبهم؟. الدكتور يسري جبر يجيب

أكد الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، أن على كل مسلم واجب التعرف على أهل البيت وحبهم، مشيراً إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي".

وأوضح جبر، خلال حلقة برنامج "أعرف نبيك"، المذاع على قناة" الناس": أن معرفة القرآن مرتبطة بمعرفة أهل البيت، فهم سفينة النجاة إلى يوم القيامة، ولابد من معرفة العلماء الصالحين منهم، لأن ليس كل من له نسب شريف عالمًا.

وأشار جبر إلى أن حب أهل البيت لا يتم إلا من خلال معرفتهم، مثل سيدنا الحسن والحسين وذريتهم، وذكر أن القرآن يؤكد هذا المعنى بقوله تعالى: "قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى". وأوضح أن المودة تكون بالمعرفة والاقتداء بأهل البيت، والعيش تحت إرشادهم.

وأضاف أن النواحي السياسية كان لها أثر كبير في ضياع كثير من علوم وفضائل أهل البيت، مشيراً إلى أن الدولة الأموية كانت تعاديهم، ومن يتحدث عن فضائلهم كان يُضطهد، كما استمر التعادي في الدولة العباسية لنحو 600 عام.

وقال جبر إن هذا سبب قلة المؤلفات المباشرة عن أهل البيت، وأن المؤلفات المتاحة غالباً متأخرة تاريخياً.

وأكد أن العلماء مثل الإمام النسائي واجهوا صعوبات كبيرة عند تأليف كتب عن فضائل أهل البيت، حيث تم منعه أحيانًا واضطر للموت بعيدًا عن وطنه، مشيراً إلى أن هذا كله يوضح أثر السياسة على ضياع الكثير من علوم أهل البيت.

وأشار جبر إلى أن معرفة أهل البيت واجبة على المسلم كما هي معرفة القرآن، لأنها تمثل رابطًا مباشرًا بين العبد وربه، وتوضح الطريق إلى النجاة والهدى في كل زمان، داعيًا الله أن يوفق الجميع لمعرفة أهل البيت والاقتداء بهم في حياتهم اليومية.

