هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب : علي شبل

08:49 م 03/12/2025

الدكتور محمود شلبي

تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من شخص من البحيرة، يستفسر عن كيفية وضوء مَن يعاني من خروج غازات بشكل مستمر لا يستطيع التحكم فيه، وهل يؤثر ذلك على صحة الوضوء والصلاة.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس اليوم الأربعاء، أن هذا السؤال يتعلق بما يُعرف في الفقه بمسألة «صاحب العذر» أو السلَس، وهي الحالات التي يحدث فيها خروج الريح أو البول أو الدم بشكل متكرر خارج إرادة الإنسان ولا يقدر على منعه أو التحكم فيه.

وأشار إلى أن الإنسان في حالته الطبيعية إذا خرج منه ما ينقض الوضوء فعليه أن يتطهر مرة أخرى قبل كل صلاة، سواء كانت فرضًا أو نافلة، أما إذا كان يعاني من خروج مستمر للغازات كما ورد في السؤال، فإن حكمه حكم صاحب العذر.

وبيّن الدكتور شلبي أن مَن به عذر يتوضأ مرة واحدة عند دخول وقت الصلاة، فيتوضأ لصلاة المغرب مثلًا، ويصلي بهذا الوضوء فرض المغرب وما شاء من السنن دون حرج، ثم إذا دخل وقت العشاء، يتوضأ مرة أخرى للعشاء ويصلي بوضوئه الفرض والسنن كذلك.

