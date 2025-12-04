حكم مَن عاشرها زوجها وهي في فترة النفاس.. المفتي السابق يوضح

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول فيه السائل،" ما حكم مَن عاشرها زوجها وهي في فترة النفاس؟.. أجاب على ذلك فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، قال المفتي يحرم على الرجل جماع زوجته في الحيض أو النفاس، ويحرم عليها أن تطاوعه في ذلك.

وأضاف جمعة، خلال رده عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: إذا كان ذلك قد وقع، فعليهما بالتوبة بالندم، والعزم على عدم العودة، وكثرة الاستغفار، والعمل الصالح، وخاصةً الصدقة.

