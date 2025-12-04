7 آداب عند سماع القرآن الكريم.. يكشف عنها الأزهر للفتوى

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى عن حكم وآداب الاستماع إلى القرآن الكريم، حيث بين الأزهر للفتوي أن الاستماع إلى القرآن الكريم من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد لربه سبحانه، والتي يتحصل منها على الأجر العظيم، والثواب الجزيل، قال تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}. [الأعراف: 204].



وأضافت اللجنة، عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، أنه يستحب لمستمع القرآن الكريم أن يتحلى بجملة من الآداب، منها:

1- أن يستمع إلى القرآن الكريم بسكينةٍ وإنصاتٍ.

2- أن يتدبر ويتفكر فيما يسمعه من آيات الذكر الحكيم.

3- أن يستمع إلى القرآن الكريم بعيدًا عن الضوضاء؛ ليكون ذلك عونًا له على الخشوع والتدبر.

4- ألا يشوش على قراءة القرآن، ولو بمدح القارئ والثناء عليه.

5- أن يكون مُتوضئًا؛ ليسجد سجدة تلاوة إذا استمع إلى آية سجدة.

6- أن يتفاعل مع ما يسمعه من آيات القرآن الكريم، فإذا استمع إلى آية بشارة سأل الله إياها، أو آية عذاب تعوذ بالله منه.

7- أن يداوم على استماع القرآن الكريم؛ ليكون دائم الصلة بالله تعالى.

