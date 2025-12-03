موعد أذان وصلاة العشاء اليوم الأربعاء 3 ديسمبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.



وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء 3 ديسمبر.



وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العشاء، اليوم الأربعاء 3 ديسمبر، في تمام الساعة 6:17 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.



مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 3 ديسمبر:



الفجر 5:03 ص

الشروق 6:35 ص

الظُّهْرِ 11:45 ص

العصر 2:35 م

المغرب 4:55 م

العشاء 6:17 م

عن سعد بن أَبي وقاصٍ -رضي الله عنه -قَالَ: «جَاءَ أعْرَابيٌّ إِلَى رَسولِ اللهِ - ﷺ- فَقَالَ: عَلِّمْنِي كَلاَمًا أقُولُهُ. قَالَ: «قُلْ: لاَ إلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ، اللهُ أكْبَرُ كَبِيرًا، وَالحَمْدُ للهِ كَثيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَالِمينَ، وَلاَ حَولَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ العَزِيزِ الحَكِيمِ» قَالَ: فهؤُلاءِ لِرَبِّي، فَمَا لِي؟ قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي» رواه مسلم.



ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:



اللهم اجعلنا ممن إذا ذكروا تذكّروا وإذا ذُكروا بك فرحوا وإذا دعوك أُجيبوا...

اللهم اجعلنا من أهل السكينة وأهل الرضا وأهل القرب منك في السرّ والعلن...

اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بعينك التي لا تنام وكن لنا وليًّا ونصيرًا في كلّ حين...

اللهم اجعلنا وأهلنا وأحبابنا في كنفك وارزقنا عافية لا تزول وسعادة لا تنتهي ورضًا لا يُحدّ...

اللهم إنّا نسألك العفو والعافية ودوام النعم.. وحُسن الخاتمة وجنّتك دار السلام يا أرحم الراحمين...

اللهم صلّ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.. اللهم آمين يارب العالمين.