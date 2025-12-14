هل الفتور في العبادة أمر طبيعي أم علامة على النفاق؟.. سؤال تلقاه الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا في رده أن شعور بعض الناس بالفتور أو الملل في العبادة أحيانا لا يعد علامة من علامات النفاق، بل هذا أمر إنساني طبيعي يمر به الجميع.

وقال أمين الفتوى، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المُذاع عبر فضائية "الناس"، اليوم الأحد، إن الإنسان قد يشعر أحيانا بحلاوة الطاعة والإقبال على الصلاة وقراءة القرآن، وفي أوقات أخرى قد يجد ثقلا حتى في أداء الفروض، وهو ما لا يخرجه عن دائرة الإيمان.

وأوضح أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أرشد إلى أداء العبادات في أوقات النشاط، مستشهدا بالحديث الشريف الذي يؤكد أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، مشددا على أن المبالغة في العبادة قد تؤدي إلى الإرهاق ثم الانقطاع الكامل.

وأضاف أن التدرج في الطاعات هو المنهج الأمثل، سواء في قراءة القرآن أو غيرها من العبادات، داعيا إلى البدء بالقليل والاستمرار عليه ثم الزيادة تدريجيا، بدلا من تحميل النفس فوق طاقتها.

وأشار إلى أن الضغوط الحياتية والهموم قد تؤثر على صفاء القلب والشعور باللذة في العبادة، مؤكدا أن ذلك لا يعني وجود خلل إيماني، بل المطلوب هو الثبات على الفروض وترك النفس حتى تستعيد نشاطها تدريجيا، دون قسوة أو اتهام للنفس بالنفاق.

