تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه، وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من سيدة تقول في رسالتها: سافرنا في آخر شعبان لأداء عمرة رمضان فوصلنا الثامن والعشرين في شعبان وعملنا عمرة في آخر شعبان فلما دخل رمضان وأردنا أن نعمل عمرة فيه قال المشرف على الرحلة لا يجوز لأنكم لم تأتوا في رمضان، فهل كلامه صحيح؟ .

وفي رده، أظهر العالم الأزهري انزعاجه من الإفتاء للناس بغير علم، قائلًا: إن ما أفتى به المشرف على الرحلة أي رحلة العمرة المعتمرين بأن عمرتهم الرمضانية باطلة لأنهم لم يسافروا لها في رمضان وإنما جاءوا لها في شعبان.. أقول: ورب الكعبة والذي فلق الحبة وبرأ النسمة فتواه لا يؤيدها كتاب ولا سنة ولا أي عالم من علماء الأمة حيث ليس من شروط صحة عمرة رمضان أن يسافر من أرادها لها في رمضان يا أخي العزيز لك أخ يعمل في مكة أرسل لك دعوة في شهر رجب وبقيت هناك أي في مكة رجب وشعبان ودخل عليك رمضان فقمت بأداء عمرة فيه ألا تكون هذه العمرة التي أديتها في رمضان صحيحة؟؟!!.

وختم الدكتور عطية لاشين فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: اتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا ولا تتسرعوا في إفتاء الناس بغير علم ولا تتسرعوا في إحباط عبادات الناس وإبطالها عليهم.. والله أعلم.

