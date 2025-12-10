موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الأربعاء 10 ديسمبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء 10 ديسمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الأربعاء 10 ديسمبر، في تمام الساعة 5:05 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:37 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 10 ديسمبر:

الفجر 5:08 ص

الشروق 6:40 ص

الظُّهْرِ 11:48 ص

العصر 2:37 م

المغرب 4:55 م

العشاء 6:18 م

وكَانَ مِنْ دُعَاءِ سيدنا رَسُولِ اللهِ ﷺ: «اللهُمَّ اجْعَلْ لِي فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا». [أخرجه مسلم]



ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:



اللهم بلطيف صنعك في التسخير وخفي لطفك في التيسير الطف بي فيما جرت به المقادير واصرف عني السوء إنك على كل شيء قدير، اللهم لا تكلني إلى نفسي فأعجز عن التدبير، ولا لأحد من خلقك فأجزع وتداركني بلطفك ، يامن لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار.

اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك وهب لنا منك عملاً صالحـًا يُقربنا إليك وأحسِن وقوفنا بين يديك ولا تُخزنا يوم العرض عليك وأصلح لي ذريتي وزوجتي وفرّج همي ويسّر أمري وقضِ الدين عني وأغنني بفضلك عمن سواك.