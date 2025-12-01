تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من أحد المتابعين قال فيه: «أنا فقدت بنتى من ثلاث شهور، ومن وقتها وأنا زاهد فى الدنيا وبدعى على نفسى بالموت علشان أروح لها، رغم إن عندى بنتين وولد، لكن المصيبة كبيرة ومش قادر أصبر.. هل دعائى ده يجوز ولا لا؟».



وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس اليوم الاثنين، أن الدعاء بالموت بسبب الحزن أو المصيبة منهيٌّ عنه شرعًا، مستشهدًا بقول النبى صلى الله عليه وسلم: «لا يتمنَّين أحدكم الموت لضرٍّ مسَّه».



وأضاف وسام أن من غلب عليه الألم الشديد وأراد أن يدعو، فليلتزم بالدعاء الذى علّمه النبى صلى الله عليه وسلم: «اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرًا لى، وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرًا لي».



وختم أمين الفتوى مؤكدًا أن الصبر على فقد الأحبة من الابتلاءات العظيمة التى وعد الله عليها بالأجر الجزيل، مشيرًا إلى أن الله تعالى قرن الصبر بالمصائب بقوله: «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون».





