أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من الطفلة قالت فيه: "لو أنا خلصت صلاة وكنت نسيت ركعة.. أعمل إيه؟ أصلي الصلاة كلها ولا أصلي ركعة بس؟".

وأشاد أمين الفتوى، بسؤال الطفلة قائلاً إن من الجميل والمبشر أن يرى الإنسان أطفالًا في سن صغيرة يحافظون على الصلاة ويسألون عن أحكامها بدقة، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على الوعي الديني.

وأضاف فخر، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس" أنه إذا تذكّر المصلي مباشرة بعد السلام أنه نسي ركعة مثل أن يسلّم من العشاء ثم ينتبه أنه صلى ثلاث ركعات فقط ففي هذه الحالة يقوم ويصلي ركعة واحدة تامة، يقرأ فيها ويركع ويسجد، ثم يسجد للسهو في نهاية الركعة، وذلك لأن المصلي هنا أنهى صلاته لكنها ما زالت قريبة، والنقص في الركعات يمكن تداركه.

أما إذا انشغل بعد الصلاة فترة طويلة كأن يأكل أو يجلس مع الناس أو يذهب لقضاء شغل ثم بعد وقت تذكّر بيقين أنه نسي ركعة من الصلاة، قال الدكتور علي فخر إن الحكم هنا يختلف، لأن المدة طالت وانتهى وقت الاتصال بالصلاة، وفي هذه الحالة يعيد الصلاة كاملة من أولها.

وأكد على أن نسيان الركعة وارد على الجميع، وأن الشريعة وضعت أحكامًا دقيقة تضمن صحة الصلاة وطمأنينة المصلّي.

