باحث شرعي يكشف عن آيات الشفاء في القرآن الكريم

كتب : محمد قادوس

10:54 م 30/11/2025

آيات الشفاء

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه عندما يثقل الجسد، أو يضيق الصدر، أو ينهك القلب مما لا يراه الناس، يبقى في القرآن باب مفتوح لا يُغلق… نورٌ ينساب في الروح قبل الجسد، يرمّم ما انكسر، ويطمئن ما اضطرب.


وأضاف سلامة في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: من بين آياته، جاءت ست آيات عظيمة تُعرف بآيات الشفاء؛ آيات تخاطب الجرح الخفي، والوجع العميق، والاحتياج الصادق لعناية الله ولطفه.


1. ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ … وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾ التوبة: 14.


شفاء للصدور التي أثقلها الأذى وظلم العباد.


2. ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ … وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ﴾ يونس: 57.


وأشار الباحث، إلي دواء للقلوب التي تبحث عن سكينة لا يقدر عليها بشر.


3. ﴿ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ … فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ النحل: 69.


وقال الباحث الشرعي إن الله جعل تذكير في خلقه أسبابًا نافعة، وبركة تتنزل من أبسط ما نراه حولنا.


4. ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الإسراء: 82.


وأوضح، أن رحمة تتغلغل في القلب قبل أن تمسّ الجسد.


5. ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾ الشعراء: 79–80
يقين إبراهيم عليه السلام يقين العبد في ربّه الذي لا يخذل.


6. ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ﴾ فصلت: 44
شفاء يهدي الطريق، ويطمئن النفس، ويقرّب العبد إلى مولاه.


وأكد سلامة أن هذه الآيات مع ما ورد من فضل الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوّذتين ليست مجرد كلمات تُتلى، بل دواء تتقبله الروح قبل الجسد.
واستكمال أن مفتاح أثرها الحقيقي هو الإخلاص، وصدق التوجّه إلى الله، مع الأخذ بالأسباب واستخدام العلاج الدوائي، فالله جعل الشفاء بيده، وفتح للعبد أبوابًا متعددة للوصول إليه.

الدكتور أبو اليزيد سلامة باحث شرعي آيات الشفاء هيئة كبار العلماء الأزهر الشريف

