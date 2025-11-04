كتب - علي شبل:

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم تجسيد الأنبياء والصحابة في الأعمال الدرامية، وما إذا كان يجوز مشاهدة تلك الأعمال التي تتناول سيرهم وشخصياتهم.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن تجسيد الأنبياء لا يجوز إطلاقًا، وقد وقع خلاف بين العلماء المعاصرين في مسألة تمثيل الصحابة أو محاكاتهم، وخاصة العشرة المبشرين بالجنة؛ فبعض العلماء أجاز ذلك، فيما رأى آخرون المنع.

وأضاف عثمان أن الخلاف في تجسيد عموم الصحابة أوسع نسبيا عند بعض الفقهاء, مشيرا إلى أن الحرمة لا تقع على المشاهد إذا لم يقصد المشاركة في المحظور، لكنه شدد على أن مشاهدة الحرام حرام، مؤكدا أنه من الأفضل للمسلم أن يتجنب متابعة الأعمال التي تتضمن تجسيدا للأنبياء، أما الأعمال التي تتناول محاكاة الصحابة دون تجسيد مباشر، فـ«ربما فيها سعة عند بعض أهل العلم».

