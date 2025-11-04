إعلان

موعد أذان وصلاة العصر اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر .. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : علي شبل

11:34 ص 04/11/2025

موعد أذان العصر

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.


وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر.
وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العصر، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر، في تمام الساعة 2:43 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.


مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر:


الفجر 4:43 ص
الشروق 6:11 ص
الظُّهْرِ 11:38 ص
العصر 2:43 م
المغرب 5.05 م
العشاء 6:24 م


ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:


عن سعد بن أَبي وقاصٍ -رضي الله عنه -قَالَ: «جَاءَ أعْرَابيٌّ إِلَى رَسولِ اللهِ - ﷺ- فَقَالَ: عَلِّمْنِي كَلاَمًا أقُولُهُ. قَالَ: «قُلْ: لاَ إلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ، اللهُ أكْبَرُ كَبِيرًا، وَالحَمْدُ للهِ كَثيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَالِمينَ، وَلاَ حَولَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ العَزِيزِ الحَكِيمِ» قَالَ: فهؤُلاءِ لِرَبِّي، فَمَا لِي؟ قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي» رواه مسلم.


اللهم يا مسبب الأسباب ويا رب الأرباب ويا مقلب الليل والنهر ومدبر أمر من في الأرض وأنت في السماء يا من تقول كن فيكون.. أسألك بحسن ظني بك وبكل يقيني بلطفك ورحمتك وعطائك أن تهبنا خيرًا لا ينغلق بابه وأن تعطينا من الرضا ما تسعفنا أسبابه وأن ترزقنا رزقًا مدرارًا لا ينفد ولا ينقطع.


اللهم صلِّ على سيدنا محمد النبي الأعظم، سيد العرب والعجم، الكاشف بدعائه الغُمَم، صلاةً تيسر بها مطلوبنا في وقت قريب، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

