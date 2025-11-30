حسم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، جانبا كبيراً من الجدل أثير حول تركيز لجنة تحكيم مسابقة "دولة التلاوة" على ضبط قراءة المتسابقين وفق المقامات الموسيقية المختلفة، مؤكدًا أن المقامات علم وليست شيئاً خاصاً بالموسيقى والغناء.

وأوضح أن علم المقامات يخدم على المتحدث؛ كيف يلوّن نغمة صوته بما يبرز المعنى الذي يقوله، وقد يستخدمه عدد من الناس وعدد من العلوم المختلفة.

المقامات خادم لجلال المعنى

وبيَّن الشيخ أسامة الأزهري، خلال تعليقه، على قراءة المتسابق يوسف عبد العزيز عبد السلام، خلال الحلقة السادسة من برنامج دولة التلاوة، أن المقام الصوتي يوصل للنفس معنى الفرح بالآية التي تتحدث عن النعيم، ويوصل طاقة بهجة وسرور وفرح، وخادم لجلال المعنى ويساعد على توصيل الإحساس بذلك المعنى.

وأضاف وزير الأوقاف أن المقامات علم شديد الأهمية وهو الركيزة التي اعتمد عليها ونجح بها قراء مصر عبر التاريخ، وهو فن يساعد أى متكلم في الدنيا وليس خاصا بالعرب، وهو مجرد أداة وطريقة خادمة للمعنى.

ما هي المقامات وأنواعها؟

تشير المقامات في القرآن إلى النغمات أو الألحان الصوتية المختلفة المستخدمة في تلاوة القرآن الكريم لتحسين الصوت وتجميله وإبراز المعنى، وهي أنظمة موسيقية شرقية تقليدية تستخدم كنغمات صوتية، وليست جزءاً من النص القرآني نفسه، وهناك عدة مقامات رئيسية يستخدمها القراء المشهورون، وأبرزها:

مقام الرست: يعتبر من أهم المقامات وأكثرها شيوعاً، وله طابع يوحي بالعظمة والوقار.

مقام البيات: مقام شعبي وواسع الانتشار، يعطي إحساساً بالخشوع والتأمل.

مقام الحجاز: يتميز بنغمته الحزينة والمؤثرة، ويرتبط اسمه بمنطقة الحجاز.

مقام النهاوند: يعطي إحساساً بالشجن والرقة.

مقام السيكا: يوحي بالسعادة والراحة الروحية.

مقام الصبا: له طابع خاص يبعث الحزن والتفكر.

مقام العجم: يوحي بالفرح والسرور والانفتاح.

مقام الكرد: يتميز بطابعه الشرقي الخاص.

شرط العلماء لاستخدام المقامات في قراءة القرآن

وأكد عديد من العلماء أنه يجوز شرعاً قراءة القرآن بهذه الألحان ما دامت لا تخرج القراءة عن أحكام التجويد والقواعد الشرعية، ولا تهدف إلى الطرب واللهو.

14 ألف متسابق

يذكر أنه شارك في اختبارات برنامج "دولة التلاوة"، ما يزيد على 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، فيما تضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، في مقدمتهم: الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، بجانب الداعية الإسلامي مصطفى حسني والقارئ الشيخ طه النعماني، كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف البارزين، على رأسهم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، بجانب فضيلة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، القارئ الشيخ أحمد نعينع، القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ جابر البغدادي بالإضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

