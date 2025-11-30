إعلان

رئيس جامعة الأزهر: دعاء النبي سلاسل من نور تقرب العبد من ربه

كتب : محمد قادوس

12:58 م 30/11/2025

الدكتور سلامة جمعة داود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تناول الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، لطائف البلاغة النبوية في دعاء "سيد الاستغفار"، مبيناً دلالات الألفاظ وتراكيب الجمل في هذا الدعاء العظيم.

وأضاف داود، في حلقة جديدة من برنامجه "بلاغة القرآن والسنة" المذاع عبر قناة "الناس": أن النبي- صلى الله عليه وسلم- وهو أفصح العرب، اختار كلماته بدقة وميزان، مشيراً إلى أن تكرار الضمير "أنا" في قوله: "أنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت"، لم يكن تكراراً زائداً، بل جاء لتوكيد العبودية لله عز وجل، وإبراز كل جملة كمعنى مستقل قائم بذاته، وكأنها "قطعة ذهب" أو "سلسلة نور" تهدي الحيارى وتقربهم من الله.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن النبي ﷺ كان يبني المعاني والمباني معاً، فيأتي باللفظ التام ليعبر عن المعنى التام، مؤكداً أن هذا الدعاء يمثل قمة البلاغة والفصاحة، حيث جمع بين الاعتراف بالربوبية والعبودية، والالتزام بالعهد، والاعتراف بالذنب، وطلب المغفرة، في صياغة فريدة تأسر القلوب والعقول.

ودعا داود، المشاهدين إلى تدبر هذه الكلمات النبوية الشريفة واستشعار معانيها العميقة، ليكون الاستغفار نابعاً من القلب ومؤثراً في النفس، ومقرباً للعبد من ربه.

اقرأ ايضًا:

ادعو الله ولا يستجيب لي ماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يوضح 4 أحوال للاستجابة

ما حكم تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما وهل يأثم المشاهد؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يسرق الجن أموال الإنس؟.. عالمة أزهرية ترد وتنصح بهذا الدعاء

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الدكتور سلامة جمعة داود دعاء النبي رئيس جامعة الأزهر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
بالأسماء.. تعرف على جميع الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في المرحلة الأولى- تفاصيل
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تُطالب المواطنين بارتداء الملابس الشتوية