أستاذ بالأزهر: من لا يندهش أمام عظمة الحضارة المصرية ليس بعاقل

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور أحمد الرخ، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن العقل العميق والعقل المستنير لا ينفصلان عن التأمل في الحضارة المصرية القديمة، موضحًا أن الإنسان إذا رأى ما يُدهشه ولم يندهش فليس بعاقل، لأن الدهشة هي بداية التفكير والتأمل، وهي ما يميز العقول الحية القادرة على الإدراك والتدبر في عظمة الخلق والإنجاز.

وأضاف أن من يرى صروح الحضارة المصرية القديمة وما فيها من قوة وإتقان وتشيد باهر ولا يتأملها أو يتفكر في سر عظمتها، فإنه يعطل طاقة العقل التي دعا الله إلى استعمالها في القرآن الكريم، مستشهدًا بقول الله تعالى: "يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار"، وقوله تعالى: "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم"، مبينًا أن القرآن الكريم يدعو دائمًا إلى النظر والتأمل والتفكر في الكون والخلق.

وأوضح الدكتور الرخ أن الإنسان المتأمل في الحضارة المصرية يستلهم منها الدروس في الإتقان والعلم والعمل، ويسعى إلى بناء حضارته المعاصرة بالعلم والاجتهاد والضمير، مشيرًا إلى أن الحضارة المصرية عبر تاريخها لم تنفصل عن القيمة العلمية والمعرفية التي جعلت منها منارة للعالم كله.

وتحدث عن العلماء المصريين الذين أسهموا في صناعة الحضارة الإنسانية، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال منبعًا للعلم والعلماء، فالإمام الشافعي كتب مذهبه الجديد في مصر، والإمام الليث بن سعد كان يوصف بأنه أفقه من الإمام مالك، كما كان ابن حجر العسقلاني يخطب في جامع عمرو بن العاص لأكثر من 25 عامًا، وخلّد أسماءهم التاريخ في سجل العلماء الذين خدموا الدين والإنسانية.

وأشار إلى أن مصر أنجبت كذلك علماءً عظامًا في شتى العلوم، مثل الإمام السيوطي والقلقشندي في العلوم اللغوية، وشجاع بن أسلم في علم الجبر الذي وسّع ما بدأه الخوارزمي، وعلي بن يونس الذي عُرف في الفلك والرياضيات وابتكر فكرة بندول الساعة الدقيقة، وابن الهيثم الذي كان من رواد علم البصريات وقال عنه العلماء إن لولاه لما تقدم هذا العلم، وكذلك ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى، الذي جمع بين الطب واللغة والدين.

وأكد على أن العقل المستنير والعقل العميق هما امتداد للعقل المصري الذي أبدع منذ آلاف السنين، وأن الحضارة المصرية — القديمة والحديثة — قائمة على الإيمان والعلم والتفكر والإتقان، وهي القيم التي تصنع كل نهضة وتبني كل حضارة خالدة.