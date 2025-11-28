موعد أذان وصلاة العشاء اليوم الجمعة 28 نوفمبر .. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الجمعة 28 نوفمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العشاء، اليوم الجمعة 28 نوفمبر، في تمام الساعة 6:17 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 28 نوفمبر:

الفجر 4:59 ص

الشروق 6:31 ص

الظُّهْرِ 11:43 ص

العصر 2:35 م

المغرب 4:55 م

العشاء 6:17 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وكن لنا وليًّا في كل أمر ونصيرًا في كل حال وسندًا لا يخيب.

اللهم اجعلنا وأهلنا وأحبابنا في كنفك وارزقنا عافيةً لا تزول وسعادةً لا تنقطع ورضًا لا يُحدّ.

اللهم اجعلنا ممن إذا ذُكروا بك استبشروا وإذا دعوك أخلصوا وإذا ناجوك خشعوا وإذا عبدوك أحبّوا.

اللهم اجعلنا من أهل القرب وأهل الذكر وأهل الطاعة وأهل الرضا وأهل السكينة في الدنيا والآخرة.