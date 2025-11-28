إعلان

موعد أذان وصلاة المغرب اليوم الجمعة 28 نوفمبر .. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

02:52 م 28/11/2025

مواقيت الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الجمعة 28 نوفمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة المغرب، اليوم الجمعة 28 نوفمبر، في تمام الساعة 4:55 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 28 نوفمبر:

الفجر 4:59 ص

الشروق 6:31 ص

الظُّهْرِ 11:43 ص

العصر 2:35 م

المغرب 4:55 م

العشاء 6:17 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم اجعل خطواتنا مباركة وأعمالنا مقبولة وأدعيتنا مستجابة وأيامنا مليئة بالخير والبركة…

اللهم إنّا نستودعك قلوبنا فلا تجعل فيها إلا حبك ولا تُسكنها إلا نورك ولا تملأها إلا برضاك…

اللهم اجعلنا ممن إذا ذُكروا بك استبشروا وإذا دعوك أخلصوا وإذا ناجوك خشعوا وإذا عبدوك أحبّوا…

اللهم اجعلنا من أهل القرب وأهل الذكر وأهل الطاعة وأهل الرضا وأهل السكينة في الدنيا والآخرة.

