هل التصوير أمام الكعبة حرام؟.. أمين الفتوى: جائز بشرطين (فيديو)

كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن حكم قيام بعض المعتمرين والحجاج بالتصوير أمام الكعبة المشرفة، وذلك رداً على سؤال تلقاه من أحد المتصلين من أسوان حول جواز التصوير أمام الكعبة أثناء العمرة.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى أن التصوير في مكة المكرمة أو عند الكعبة أو في أي مكان خلقه الله لا حرج فيه شرعًا إذا توفرت شروط معينة.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس» على قناة الناس، أن أول شرط هو أن يكون التصوير أمام الكعبة بقصد التذكار فقط، دون خيلاء أو تفاخر.

والشرط الثاني- يقول أمين الفتوى- هو ألا يترتب على التصوير أي ضرر أو إيذاء للآخرين أثناء الطواف أو السعي، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».

وأشار إلى أن تحقق هذين الشرطين يجعل التصوير جائزًا شرعًا، شريطة ألا يشغل الزائر عن العبادة والذكر والخشوع، لافتا إلى أن مجرد النظر إلى الكعبة عبادة، وأن التواجد في رحاب بيت الله الحرام نعمة عظيمة يجب اغتنامها بالدعاء والاستغفار والصلاة على النبي وقراءة القرآن.

وأضاف أمين الفتوى أن كثيرًا من الزائرين يشعرون وكأنهم في حلم عند رؤيتهم الكعبة، ويستمتعون بالتقاط الصور كتذكار لتلك اللحظة الروحانية، مؤكّدًا أن هذا جائز ما دام ملتزمًا بالضوابط الشرعية. وختم بالدعاء أن يرزق الله الجميع زيارة بيته الحرام والاستمتاع بالعبادة والخشوع.

اقرأ المزيد:

وزيرة التضامن تقترح ضم فتيات وسيدات لـ"دولة التلاوة".. هل يوافق رأي الشرع؟

دولة التلاوة.. من هي سكينة حسن أول مقرئة في الإذاعة المصرية؟ (فيديو)