الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة المغرب، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر، في تمام الساعة 4:55 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر:

الفجر 4:58 ص

الشروق 6:29 ص

الظُّهْرِ 11:42 ص

العصر 2:36 م

المغرب 4:55 م

العشاء 6:17 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم ارزقنا يقينًا لا يتزعزع وصبرًا لا ينفد وتوكلًا لا يخيب ورضًا بما قسمت لنا يا أكرم الأكرمين… اللهم اجعل لنا من كل كربٍ فرجًا ومن كل همٍّ مخرجًا ومن كل عسرٍ يُسرًا ومن كل دعاءٍ استجابة..

اللهم اجعلنا ممن إذا ضاقت عليه الأرض بما رحُبت وسِعته رحمتك.. وإذا أظلمت عليه الدنيا أنارها نور وجهك الكريم… اللهم لا تجعل لنا ملجأً إلا إليك ولا سندًا إلا بك ولا رجاءً إلا فيك فأنت وحدك الكافي والشافي والمعين.