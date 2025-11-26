علق الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أحداث مسلسل "كارثة طبيعية"، بعد إثارته جدلاً حول قضايا الإنجاب، ومنها مدى أحقِّيَّة أحد الزوجين في فَرْضِ موضوع الإنجاب، وهل يجوز اتخاذ قرار عدم الإنجاب مطلقًا من أحد الزوجين.

الإنجابُ ليس حَقًّا فرديًّا... هكذا أكد أمين الفتوى لافتا إلى الوجه الآخر لصراع "الأبوة والأمومة" الذي ناقشته تجربة درامية مصرية تُعرَض الآن على منصة (WATCH IT) الشهيرة، وهي مسلسل "كارثة طبيعية".

ويقول ربيع، في تعليقه على القضايا المجتمعية التي أثارها المسلسل: رغم أنَّ الأحداث "كوميدية"، إلَّا أنها تشتمل على قضايا اجتماعية أسريَّة شديدة التجاذب، والتي منها: مدى أحقِّيَّة الزوجين على فَرْضِ موضوع الإنجاب على طرفٍ غير مستعد له؟ وهل يحق لأحد طَرَفي العلاقة حرمان الآخر مِن الأمومة أو الأبوة؟ وهل يجوز فَرْضُ أحد طَرَفي العلاقة أيضًا على الآخر عدم الإنجاب مطلقًا؟

وأضاف ربيع، عبر منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك: كل هذه القضايا لابُدَّ فيها مِن توجيه ديني اجتماعي -الاثنان معًا- لتلك القضايا، والتقليل مِن خطورة طَرْح مثل هذه القضايا على المشاهِد دون توجيه ديني-اجتماعي لها أمرٌ لا يُوافِق الواقع الـمُتغيِّر الذي لابد مِن امتلاك أدواته جيدًا، والتشابك مع قضايا الدراما الخطيرة هو أحد هذه الأدوات.

وأشار إلى أن الأمر العام في تلك القضايا: أنَّ إنجابَ الأولاد مطلوبٌ فطريٌّ ومقصودٌ شرعيٌّ؛ لما يترتَّب عليه من تعمير الأرض والاستخلاف فيها، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ» (رواه أبو داود).

وأكد أمين الفتوى أنه مع الترغيب في الإنجاب إلَّا أنَّ الشرع لم يأمر المكلفين به أمرَ إيجابٍ، وإنما رغَّبهم في الذرية؛ لما فيها من زينة الحياة، قال تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: 46].

وكشف ربيع عن أن اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب لا مانع منه شرعًا، إلَّا أنَّه حقٌ مشتركٌ بينهما، فيجوز لهما الاتفاقُ عليه إذا كان في ذلك مصلحة تخصُّهما، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر أو إجباره على ذلك.

وختم، قائلًا: الزواجُ وتكوين الأُسْرة ليس حَقْلًا للتجارب... بل فقهٌ وعِلْمٌ وموازنة بين رَغْبَة الإنسان وقُدْرَته... بارك الله لكم في أُسَرِكم.

