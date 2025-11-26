كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن معنى أداء الصلاة على وقتها، حيث ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل - أو أي الأعمال - أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة على وقتها" قال: ثم أي؟ قال: "بر الوالدين" قال: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل الله".

وفي رده على سؤال سيدة تقول فيه: «هل معنى الصلاة على وقتها، يشمل أول الوقت إلى آخره، أم يعنى أول الوقت فقط؟».. يقول أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أداء الصلاة فى أول الوقت هو الأفضل والأكمل، لأنه يدل على احترام العبد لنداء الله تعالى، مبينًا أن الفزع إلى الصلاة فور سماع الأذان هو من نور الطاعة، ومن علامة تعظيم أمر الله.

وأضاف عثمان، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، أن الحرص على أول الوقت هو سلوك الصالحين، لأن الإنسان لا يعلم ما قد يشغله بعد دقائق، وقد يطرأ ما يمنعه من الصلاة، ولذلك كان المسارعة إلى الصلاة إبراءً للذمة واتباعًا للهدى النبوى.

وختم أمين الفتوى مستشهدًا بحديث السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة، ومنهم: «ورجل قلبه معلَّق بالمساجد»، موضحًا أن المقصود هو حب الصلاة والمحافظة عليها.

