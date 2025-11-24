موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الإثنين 24 نوفمبر .. ودعاء بعد ختم الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.



وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الإثنين 24 نوفمبر.



وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الإثنين 24 نوفمبر، في تمام الساعة 4:57 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:28 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.



مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 24 نوفمبر:



الفجر 4:57 ص

الشروق 6:28 ص

الظُّهْرِ 11:42 ص

العصر 2:36 م

المغرب 4:55 م

العشاء 6:17 م



ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة



يا رب مع مطلع هذا الفجر افتح لنا الخير فى كل الأمور فنحن لا حول لنا ولا قوة إلا بك..

يا مقسم الأرزاق اقسم لنا فى هذا الفجر من توفيقك ورضاك وغناك وتيسيرك لأمورنا.. وامنحنا فى يومنا الراحة والسعادة والصحة والعافية التامة..



اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم..



اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك..

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل..



اللهم اجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا.. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.. اللهم آمين يارب العالمين.