تلقي الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من شخص يقول: ما أفضل الأذكار التي يُستحب قراءتها بعد الفراغ من الصلاة مباشرة؟



وفي رذع، أوضح أمين الفتوى أن ختام الصلاة فرصة عظيمة للتقرب إلى الله والدعاء بما يشاء العبد، لافتا إلى أن المصلي يكون في أقرب حالاته إلى الله سبحانه وتعالى بعد أداء الفريضة.



أذكار ختام الصلاة



وأوضح فخر، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقرأ آية الكرسي بعد الصلاة، ثم نتلو التسبيح والتحميد والتكبير، بحيث يُسبّح الله ثلاثًا وثلاثين، ويحمد ثلاثًا وثلاثين، ويكبّر ثلاثًا وثلاثين، ثم نختم بقول "لا إله إلا الله"، ونسلّم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نتوجه إلى الله بالدعاء.



وقت التقرب إلى الله تعالى



وأضاف أمين الفتوى أن هذا الختم للصلاة يُعد خير ختام للعبادة، لأن المصلي يكون في أقرب حالاته إلى الله سبحانه وتعالى بعد أداء الفريضة، فيستغل تلك اللحظة للتقرب بالدعاء وطلب الخير والبركة.



وأكد أن الأفضل أن يبدأ العبد دعاءه بالحمد والصلاة على النبي، ويختم بها أيضاً، ليجمع بذلك بين الذكر والدعاء بطريقة منظمة، موضحاً أن الله يحب هذه القربات، وأنها سبب لزيادة القرب منه وتيسير قبول الدعاء.



ودعا: "نسأل الله قبول الصلاة والدعاء، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم آمين يا رب العالمين".







اقرأ أيضًا:



هل غرامة التأخير في سداد الأقساط ربا محرم؟.. أمين الفتوى يوض



خالد الجندي: الكفر بالله 3 أنواع.. وأصحاب هذا النوع "أستاذهم إبليس"



هل دخل الشقق والمحلات المؤجرة عليه زكاة؟.. أمين الفتوى يوضح 3 شروط



