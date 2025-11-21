حذر الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خَطَر النسوية الـمُتَّشِحة بالدِّين، فيما سماه بـ"الفيمنست الإسلامية" قائلًا إنها ظاهرة مُركَّبة تلبس عباءة الدِّين لتمرير مفاهيم تُهدِّد بِنيَة الأسرة.

وأضاف أمين الفتوى: يسعى الداعون لهذه الظاهرة والمتلبِّسات بها -وللأسف بعضهم يحمل شهادات شرعية- إلى تمكين المرأة عبر إعادة تفسير النصوص الدينية من "منظور نسوي إسلامي" بهدف تفكيك ما يسمونه "التفاسير الذكورية" للشريعة.

وتابع ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: لكن هذا النهج لا يعدو كونه محاولة لليِّ عُنق النصوص ليتوافق مع مبدأ المساواة المطلقة والنِّدية مع الرَّجُل.

ويقول أمين الفتوى: أرى أنَّ الخطر الحقيقي يَكمُن في أنَّ هذا التيار لا يكتفي بنقد الممارسات الاجتماعية الخاطئة، بل يطال الثوابت الشرعية المتعلقة بالمرأة، مثل: القوامة، والميراث، ومسائل الاتفاق قبل الزواج ... إلخ، ويعيد تأويلها بما يُفرِّغها من مضمونها، وسبيل ذلك من خلال تَبنِّي خطاب "المظلومية" والتركيز على صراع وهمي بين الجنسين، حيث تفتح "النسوية الإسلامية" الباب أمام التمرد على القيم والأحكام الشرعية، مما يؤدي إلى تفكك الأسرة وضرب الاستقرار المجتمعي.

وختم الدكتور هشام ربيع تحذيره: "الفيمنست الإسلامية" أداة ناعمة تستهدف المرأة المسلمة نفسها لتكون مِعوَّل هدم لمجتمعها مِن الداخل، تحت شعارات برَّاقة، لكنها للأسف "شعارات دينية"!!

قالت لي: "أنا لستُ مِن النسويات".

قلتُ لها: أنتِ لستِ منهم تنظيمًا، بل معهم تنظيرًا.. وذلك أَدْهَى وأَمَرُّ.

