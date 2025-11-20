هل يوجد عذاب للقبر؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى المتابعات، قالت فيه:" هل في عذاب للقبر؟ يعني هل لما أموت في عذاب للقبر يا مولانا أو لا؟".

وقال أمين الفتوى، أن عذاب القبر ونعيمه من الأمور الغيبية التي لا تُعرف إلا عن طريق الوحي، مؤكدًا أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة كلاهما أثبتا وجود نعيم القبر وعذابه، مستشهدًا بقول الله تعالى في آل فرعون: «النار يعرضون عليها غدوًا وعشيًا…»، وهو ما يدل على عذابهم في عالم البرزخ.

وأضاف كمال، خلال حواره في برنامج" فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: «عذاب القبر حق»، كما بيّن صلى الله عليه وسلم أن القبر «إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار»، مشيرًا إلى أن الناس يربطون القبر دائمًا بالعذاب، بينما القبر قد يكون نعيمًا ورحمة للمؤمنين.

وأشار أمين الفتوى إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ على قبرين، وأخبر أن صاحبيهما يُعذبان، أحدهما لأنه كان لا يستتر من البول، والآخر لأنه كان يمشي بين الناس بالنميمة، وهو ما يؤكد ثبوت عذاب القبر في السنة.

و عن كيفية التخفيف عن الميت أو الوقاية من عذاب القبر، فأوضح الشيخ محمد كمال أن هناك أعمالًا أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أولها قراءة سورة الملك كل ليلة، حيث ورد أنها تشفع لصاحبها وتقيه من عذاب القبر، ثم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، مستشهدًا بقصة منسوبة إلى أحد الصالحين، إضافة إلى الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبارها من الأعمال التي تُنجي وتحفظ الإنسان.

وأكد على أهمية تذكير الناس بنعيم القبر للمطيعين والمتقين، وعدم الاقتصار على الحديث عن العذاب فقط، حتى يبقى باب الرجاء مفتوحًا أمام المسلمين.

اقرأ ايضًا

هل غرامة التأخير في سداد الأقساط ربا محرم؟.. أمين الفتوى يوضح

خالد الجندي: الكفر بالله 3 أنواع.. وأصحاب هذا النوع "أستاذهم إبليس"