أسامة قابيل يفجر مفاجأة: الطلاق ليس "أبغض الحلال" في كل الحالات

فجر الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، مفاجأة حول المقولة الشهيرة "أبغض الحلال عند الله الطلاق"، مؤكدًا أنها ليست حديثًا صحيحًا كما يتداولها البعض.



وأوضح قابيل، خلال حواره مع الإعلامية إيمان رياض، ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على قناة "mbcmasr2": أن هذه المقولة ليست حديثًا نبويًا، بل هي عبارة يُستخدمها الناس، خصوصًا في المجتمع المصري، للحد من فكرة الطلاق المتكرر أو السريع.



وقال العالم الازهري، أن الكلمة دي مش حديث صحيح، وفي الواقع، الطلاق مش دايمًا بغيض، في بعض الحالات، قد يكون الطلاق رحمة، والشرع يؤكد على أن الطلاق يكون في حالات معينة قد لا يكون فيها أي حل آخر".



وأضاف: كل حالة زواج أو طلاق لها ظروفها الخاصة، وما يمكن أن يكون حلاً بالنسبة لأحد قد لا يكون كذلك للآخر.



وشدد قابيل على ضرورة فهم كل حالة على حدة، قائلاً: "الطلاق ليس نهاية العلاقة دائمًا، بل قد يكون بداية لفرصة جديدة للنمو الشخصي، والشرع يدعونا للتعامل مع هذه المسائل بحكمة وتفهم".



وأكد أن المجتمعات اليوم بحاجة إلى إعادة النظر في النظرة الاجتماعية السلبية تجاه الطلاق، خاصة في حالات يكون فيها الانفصال هو الحل الأفضل.



وأشار إلى أن الأوقات الحالية تتطلب من الجميع مراعاة الظروف الخاصة بكل فرد أو أسرة، بدلاً من تعميم المواقف.



