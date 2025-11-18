هاني تمّام: قضاء حوائج الناس من أعظم العبادات



أكد الدكتور هاني تمّام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، أن الدخول إلى أي موقع مسؤولية – ومنها مجلس النواب – ينبغي أن يُبنى أولًا على نية قضاء حوائج الناس وجبر خواطرهم، مشيرًا إلى أن السعي في مصالح الخلق من أعظم العبادات التي يتقرّب بها العبد إلى الله تعالى.



وأضاف تمّام، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن البعض يظن أن العبادة تقتصر على أداء الفرائض الشعائرية من صلاة وصيام وزكاة وحج، بينما الحقيقة أن هذه مجرد جزء من التكاليف الشرعية، وأن الله تعالى كلف المؤمن أيضًا بخدمة الناس والسعي في قضاء مصالحهم وإعانتهم بكل السبل الممكنة.



وأشار إلى أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «خير الناس أنفعهم للناس»، وأن أحب الأعمال إلى الله هو السرور الذي يدخله الإنسان على قلب مسلم أو كشف كربة عنه أو إطعام جائع، مؤكدًا أن النبي ﷺ بيّن أن السير مع محتاج لقضاء حاجته خيرٌ من الاعتكاف في مسجده شهرًا كاملًا، سواء قُضيت الحاجة أم لم تُقضَ، ما دام القصد خالصًا لله.



وأوضح أستاذ الفقه أن السعي في مصالح العباد وتحقيق المنافع لهم هو من أهم تكاليف الشرع الشريف، مشيرًا إلى أنه لو طُلب منه تلخيص الإسلام في جملة واحدة لقال: “تحقيق مصالح البلاد والعباد”، فكل أوامر الشرع ونواهيه تدور حول هذا المعنى، سواء في أمور الدنيا أو الآخرة.



وأكد على أن كل ناخب أو مرشح ينبغي أن يستحضر هذه النية القرآنية النبوية، وأن يجعل هدفه الأول تحقيق مصالح الناس والسعي لخدمتهم، باعتبار ذلك من أهم وظائف الإسلام وأعظم أبواب القرب إلى الله تعالى.







