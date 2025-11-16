تلقى الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من سيدة تقول إنها كانت تعاني من مشكلات كثيرة، منها عدم إتمام أي زيجة رغم تكرر الخطّاب، إضافة إلى مشكلات أخرى، وأن بعض الذين لجأت إليهم أخبروها بوجود سحر، فسألت: "هل إذا سعيت للعلاج من السحر يكون هذا فيه حرمانية؟".

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الخطأ الشائع هو نسبة أي أمر لا يسير على رغبتنا مباشرة إلى السحر، مؤكدًا أن البعض يربط عدم التوظيف أو تأخر الزواج أو تعطل بعض الأمور بأن هناك من "عمل سحرًا"، وهو فهم خاطئ شائع يلجأ إليه الناس هروبًا من تحمّل مسؤولية الأسباب الطبيعية أو تقلبات القدَر.

وشدد الدكتور علي فخر على أن كل ما يحدث للإنسان إنما يكون بمشيئة الله وحده، قائلًا: "لا يمكن للبنت أن تتزوج، ولا للولد أن يتوظف، ولا لأي أمر أن يتم إلا إذا شاء الله"، مضيفًا أن الطريق إلى الله لا يكون باللجوء إلى من يزعمون فك السحر، بل يكون بالإكثار من ذكر الله، وحسن عبادته، والتوكل عليه، وتقواه في السر والعلن، فمتى رضي الله عن العبد أدهشه بعطائه.

وأضاف أمين الفتوى أن تأخر الزواج قد يكون لأن "الرزق لم يأتِ بعد"، وأن الله وحده يعلم موعده، وربما تتزوج الفتاة ثم تندم على هذا الزواج، مؤكدًا أن كثيرًا مما يشاع حول السحر و"المس" و"الحسد" يدخل الناس في دوامة لا يخرجون منها، دون أي دليل أو آلية واضحة لمعرفة صحة هذا الادّعاء.

وختم الدكتور علي فخر مؤكدًا أن الزواج والوظيفة والتوفيق في الأمور، كلها أرزاق من الله، وأن الواجب هو حسن الظن بالله، وتحسين العلاقة مع الله، والإكثار من الدعاء والذكر، فالله تعالى يفتح أبواب الرزق لمن لجأ إليه بقلب صادق.



