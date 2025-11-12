يقع فيه البعض.. خالد الجندي يحذر من نوع خاص من الشرك بالله (فيديو)

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الوقوع في نوع خاص من الشرك، موضحًا أن قوله تعالى: «لكِنْ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا» يحمل تحذيرًا من نوع خاص من الشرك، وهو ما يُسمى بـ"شرك النفس".

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، اليوم الأربعاء، أن شرك النفس هو أن يظن الإنسان أنه حقق إنجازاته أو جمع ماله أو نال منصبه بجهده أو ذكائه أو وسامته أو نسبه، متناسيًا أن كل نعمة هي من فضل الله تعالى وحده، قائلاً: "كله من الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيمًا".

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن على الإنسان أن يتواضع ويعترف بفضل الله عليه، وألا ينسب النعمة إلى نفسه حتى لا يقع في شرك خفي، مشيرًا إلى أن الاعتراف بالفضل لله هو الوصفة العلاجية لهذا المرض القلبي الخطير.

