هل تجوز صلاة تحية المسجد والنوافل جماعة؟.. عالم أزهري يوضح

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من مستمع يقول فيه رسالته: كنت أصلي تحية المسجد فجاء من يصلي نافلة ليأتم بي وبعد الفراغ من الصلاة قلت له لا تجوز الجماعة في صلاة النافلة فاعترض على ما قلته فهل اعتراضه صحيح؟.

وفي رده، يقول العالم الأزهري إن الصلاة منها ما هو من المكتوبات ومنها ما هو من المندوبات وهذان القسمان من الصلاة اشتمل عليهما حديث قدسي عن رب العزة، رواه عنه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه: (ما تقرب عبدي إليّ بشيء بأحب مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ......).

وأوضح لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الصلاة إذا كانت فرضا فلا خلاف بين أحد من أهل العلم على مشروعية أدائها في جماعه بل أوصلها البعض إلى وجوب الجماعة فيها.

وأما إذا كانت نافلة فالنوافل متعددة وهي من حيث أدائها في جماعة على قسمين:

١- قسم يسرع أداؤه في جماعه ومن هذا القسم صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والخسوف وصلاة التراويح في رمضان .

٢- قسم يؤدى فذا اي فردا ولا يشرع أداؤه في جماعة،

وهي عدا ماذكرنا في القسم الاول ومنها :راتبة الصلوات المكتوبات أي صلاة السنة التي تسبق الفرض والتي تؤدى بعده ،وتحية المسجد ،وصلاة الضحى ،وسنة الوضوء وهكذا كل ذلك لا يشرع أداؤه في جماعة.

والخلاصة- يقول الدكتور عطية لاشين - إن الاعتراض الذي صدر من الشخص في غير محله، وإنما سببه الجهل بالأحكام الشرعية، أو الهوى.. والله أعلم.

