الزواج العرفي حلال أم حرام؟.. تعرف على رد أمين الفتوى (فيديو)

كتب : علي شبل

11:49 م 10/11/2025

الدكتور علي فخر

كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الرأي الشرعي في مسألة الزواج العرفي، رداً على سؤال يقول صاحبه: هل هو حلال أم حرام؟.

وفي رده، قال أمين الفتوى إن الزواج العرفي هو زواج ليس رسميًا، وهو عبارة عن خروج عن أمر الحاكم، فالحاكم يقول إنه لا بد وأن يكون الزواج موثقًا حتى نحفظ الحقوق.

وأضاف الدكتور علي فخر، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر "قناة الناس"، أنه بالبحث والتحري وجدنا أن الزواج العرفي يكون الهدف منه إخفاء شيء ما من الممكن أن يضر بمصلحة أحد الزوجين، أو بطرف ثالث قائم على العقد، ومن ثم يترتب عليه ضياع الحقوق، إما حقوق الزوج أو حقوق الزوجة أو حقوق طرف ثالث، وفي الغالب لا يكون بالمقدرة إثبات الزواج العرفي، والأدهى والأمر أن أحيانًا الزوجة عندما تقرر الطلاق من الزواج العرفي لا تستطيع حتى بالمحكمة، لأن القانون نص أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية، وذلك لأن المتزوجين تزوجا بعيدًا عن المحكمة، ولا يوجد إثبات".

وبيّن أمين الفتوى أن الزواج سواء كان رسميًا أو غير رسمى فله أركان وشروط، فمن أركان وشروط الزواج هو حضور ولي الزوجة، الصيغة الشرعية، أداء المهر، حضور شهود يشهدون على هذا العقد".

وأوضح أنه قبل الثلاثينيات كان كل الناس تتزوج زواجًا لفظي، أي غير موثق، لافتًا إلى أن ما جعل المشرع المصري يعمل دفاتر نظامية للزواج تحت إشراف المحاكم الشرعية للزواج في عام 1933، وذلك لأن ذمم الناس قد تغيرت، فمن الممكن أن يقول شخص بأن فلانة ليست زوجتي، ومن هنا أصر المشرع المصري على ضرورة توثيق عقود الزواج والطلاق.

وختم الدكتور علي فخر، مشددًا على أن الصحيح هو أن يتم الزواج زواجًا رسميًا موثقًا، حتى يمكن المطالبة بالحقوق وإثباتها، وحتى لو استحالت العشرة بين الزوجين، يستطيعان الانفصال بهدوء، وبدون تحكم من أحد الزوجين في الآخر.

