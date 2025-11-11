في ذكرى وفاته في مثل هذا اليوم، التي توافق الحادي عشر من نوفمبر .. قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية ملخصا لسيرة وزير الأوقاف الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء فضيلة الأستاذ الدكتور الأحمدي أبو النور، رحمه الله تعالى، وذلك في إطار مشروع المركز التثقيفي" قُدوة".



وعن مولده ونشأته، قال الأزهر للفتوى، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:



وُلِدَ الدكتور محمد الأحمدي أبو النُّور في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، صباح السبت التاسع من جمادى الآخرة 1349 هـ، الموافق 1 /11 /1930م، في بيت علمٍ وديانة، حيث كان والده مدرسًا وواعظًا بالأزهر الشريف، ووهب ابنه للقرآن الكريم، وللأزهر الشريف؛ حتى أتم الابن حفظ القرآن الكريم، وحصل على إجازة حَفص عن عاصم في فبراير من عام 1950م، وكان متميِّزًا بين أقرانه.



▪️تلقَّى تعليمه الابتدائي والثانوي بمعهد القاهرة الديني، وحصل على الثانوية الأزهرية عام 1952م.

▪️ثم التحق بكلية أصول الدين، وتخرج فيها عام 1956م بتفوق.



▪️وفي عام 1957م حصل على شهادة العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية.



وعن حياته العلمية والعملية، قال الأزهر للفتوى:



▪️عمل الشيخ بعد تخرجه مدرسًا في المعاهد الدينية بسوهاج، ومنوف، وبنها.



▪️وفي عام 1963م عُيِّن مُعيدًا بقسم الحديث النبوي وعلومه في كلية أصول الدين، وحصل على الماجستير بتقدير جيد جدًّا عام 1968م.



▪️كما حَصَل على الدكتوراة في الحديث النبوي وعلومه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، ثم رُقِّي إلى درجة أستاذٍ مساعدٍ، وقائمٍ بأعمال رئيس قسم التفسير والحديث بالكلية 1976م.



▪️وحصل على الأستاذية ورئاسة قسم الحديث النبوي وعلومه عام 1981م.

▪️ثم عُيِّن وكيلًا لكلية أصول الدين، ثم تولى عِمَادتها في الفترة من 14 /10 /1982م إلى 13 /7 /1984م.

▪️ثم عُيِّن مُقرِرًا للجنة العلمية الدائمة لترقية أساتذة الحديث النبوي وعلومه، وعضوًا باللجان العلمية الدائمة لترقية أساتذة التفسير وعلوم القرآن والعقيدة والدعوة بجامعة الأزهر.

▪️أُعِيرَ الدكتور الأحمدي للعمل بجامعة أم دُرمان الإسلامية بالسودان في الفترة من 1976م – 1978م، كما أُعِيرَ لجامعة الكويت في الفترة من 1979م – 1981م.

▪️تولَّى وزارة الأوقاف، ورئاسة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في الفترة من 14 /7 /1984م إلى 11 /11 /1986م.

▪️عُيِّن عضوًا بمَجمع البحوث الإسلامية في 23 جمادى الأولى سنة 1428هـ، الموافق 9 يونيه سنة 2007م.

▪️عُيِّن عضوًا بهيئة كبار العلماء في 27 /8 /1433 هـ الموافق 17 /7 /2012م.



ومن مؤلفاته ومشاركاته الإعلامية:



▪️أَثرَى الدكتور الأحمدي أبو النُّور المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات منها:



- منهج السُّنة في الزواج (رسالة الدكتوراة).



- السنة في العقيدة والأخلاق والسلوك.



- قَبَسات من هَدي السنة.



- من هَدي السُّنة في الجهاد ومكانة المرأة.



- تفسير سورة الإسراء بالاشتراك مع الدكتور/ أحمد كمال المهدي.



- شذرات من علوم السنة.



كما قام بتحقيق العديد من الكتب منها:



- جامع العلوم والحِكَم شرح خمسين حديثًا من جوامع الكَلِم لابن رجب الحنبلي، تحقيق منهجي نقدي لم يُسبَق رغم كثرة طبعاته.



- الدِّيباج المُذهب في معرفة أعيان المذهب (طبقات المالكية لابن فرحون).



- معالم الإيمان في طبقات علماء القيروان.



- دُرَّة الحجال في أسماء الرجال لابن القاضي (ذيل وفيات الأعيان – لابن خلكان).



- شرح السُّنة للبغوي بالاشتراك مع أستاذه الجليل السيد أحمد صقر، أصدر الجزء الأول مجمع البحوث الإسلامية.



▪️وله العديد من الأبحاث العلمية نشرت بعدة لغات: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية منها:



- كيف صَاغَ القرآن شخصية النَّبي!!

- دُروس وعِبَر من قصة يوسف عليه السلام في القرآن الكريم.

- استهداف القاضي المسلم الحُكم بالعدل.

- تَعميق السماحة بين المتحاكمين وترسيخ الأمن في المجتمع.

- من أخلاقيات الحوار مع الآخر.

▪️كما شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية والدعوية بمصر وخارجها، وأعد كثيرًا من البرامج والأحاديث والحوارات الإذاعية المسموعة والمرئية بمصر والبلاد العربية، خاصة موسوعة «السنة النبوية الشريفة» التي قاربت ألفي حلقة.



تكريمات وأوسمة



▪️حصل الدكتور الأحمدي أبوالنور على:



- الدكتوراة الفخرية من الجامعة المحمدية، وهى أول جامعة إسلامية بإندونيسيا عام 1987م.

- وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1986م.

- وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1993م.



وفاته رحمه الله:



▪️رحل الدكتور الأحمدي أبو النور عن دنيانا يوم الأربعاء 28 محرم 1437هـ، الموافق 11 نوفمبر 2015م، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد رحلة عِلمية مليئةٍ بالعطاء.