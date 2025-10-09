موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الخميس 9 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الخميس، الموافق 9 أكتوبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم الخميس 9 أكتوبر، في تمام الساعة 12:42 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 9 أكتوبر:

الفجر 5:27 ص

الشروق 6:53 ص

الظُّهْرِ 12:42 م

العصر 4.01 م

المغرب 6:31 م

العشاء 7:48 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنبي، وتستر عيبي.. وتقبل توبتي وتثبتني على صراطك المستقيم..

اللهم اجعلني ممن إذا دعاك أجبته وإذا استغاث بك أغثته وإذا توكل عليك كفيته.. اللهم ارزقني وأهلي وأحبابي بركة في الرزق وسعة في الصدر وصفاء في القلب وراحة في البال ورضًا لا ينقطع..

اللهٰم أنت القريب وأنت الحبيب المجيب الذي تعلم ما نريد، ربّ ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا وفرج همومنا واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا وارزقنا صبرا جميلا وبشرنا بما يسرنا ويحقق لنا أمانينا.

اللهم في هذا اليوم المبارك.. اجعل لنا من نورك نورًا..

ومن رحمتك مددًا.. ومن هدي نبيك ﷺ طريقًا لا نضل بعده أبدًا.. اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد.. عدد ما سبحك المسبحون وعدد ما غفل عن ذكرك الغافلون، صلاةً تُرضيك وترضيه وتبلغنا بها شفاعته يوم الدين.. اللهم اجعلنا من السائرين على هديه المتبعين لسنته.. المحبين له حبًا يُرضيك عنا ويقربنا منه في الفردوس الأعلى.. اللهم ارزقنا صحبته في الجنة.. ومجاورته في دار الكرامة.. ولا تحرمنا من النظر إلى وجهه الكريم ولا من الشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا.. اللهم اجعل صلاتنا عليه نورًا في قبورنا.. وشفاءً لقلوبنا وسببًا في رفع درجاتنا.. وفتحًا لأبواب الخير في دنيانا وآخرتنا.. اللهم صلِّ على محمد في الأولين.. وصلِّ على محمد في الآخرين.. وصلِّ على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.