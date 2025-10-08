الفرق بين قوله تعالى (يفعلون) و(يعملون) في القرآن.. عالم أزهري يكشف

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا ورده من شخص يقول في رسالته: ورد في كتاب الله عز وجل كلمة (يفعلون) وكلمة (يعملون) فهل هناك فرق بينهما؟!.

وفي رده، يقول العالم الأزهري: نعم يوجد فرق بين (يفعلون) و(يعملون) الوارد ذكرهما في كتاب الله عز ويتضح فيما يلي:

إن كلمة (يفعلون) أعم من كلمة (يعملون).. لأن (يفعلون) ليس قاصرا صدورها عن الإنسان العاقل وفقط بل تصدر من العاقل وغير العاقل.

أما (يعملون) فلا تصدر إلا من العاقل ف(يفعلون) أعم، و(يعملون) أخص.

وأضاف لاشين، في رده عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: وبما أن القرآن حط من منزلة الكفار فجعلهم في دركات الحيوان بل أنزل قال تعالى :(إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون).. فناسب أن ما يصدر منهم يكون فعلا لا عملا، أما إخوة يوسف فهم عقلاء فناسب أن ما كان منهم يسمى عملا.

وفي الختام، يقول الدكتور عطية لاشين: هناك كلمة ثالثة ذكرها القران الكريم وهي يصنعون ورد ذكرها في سورة فاطر قال الله تعالى: (فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون). وورد ذكرها في سورة هود (واصنع الفلك بأعيننا ووحينا). وورد ذكرها في سورة النمل (صنع الله الذي أتقن كل شيء). وهي تعني إحكام العمل وإتقان.. والله أعلم.

