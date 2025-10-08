إعلان

موعد أذان وصلاة العصر اليوم الأربعاء 8 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

12:32 م 08/10/2025

صلاة العصر

مصراوي:


الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.


وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء، الموافق 8 أكتوبر.


وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العصر، اليوم الأربعاء 8 أكتوبر، في تمام الساعة 4.02 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.


مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 8 أكتوبر:


الفجر 5:26 ص
الشروق 6:52 ص
الظُّهْرِ 12:42 م
العصر 4.02 م
المغرب 6:32 م
العشاء 7:49 م


ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:


اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها الفتن عنا، وتصلح بها حالنا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتبيض بها وجوهنا، وتزكي بها أعمالنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء.


اللهم طهر قلبي واستر عني واغفر ذنبي واشرح صدري واحفظ أحبتي واكفني شر ما في الغيب واختم بالباقيات الصالحات أعمالي.
رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ.. رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ..
اللهم يَا مُقَلِّب الْقُلُوب والأبصار ثَبت قلبِي على طَاعَتك.. اللهم يا مصّرف القلوب صرَّف قلوبنا على طاعتك.
اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

