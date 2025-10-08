أمين الفتوى: "على قَدَّ فلوسهم" عبارة شيطانية وخيانة تضر صاحبها

حذر الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من اعتماد العمال والموظفين مبدأ "على قَدَّ فلوسهم" في العمل مؤكدًا أنه خيانة صامتة وعبارة شيطانية تقود صاحبها، وهو المتضرر الأول، إلى الوقوع في الخيانة والتقاعس، وهو أمر مرفوض شرعًا.

وأكد أمين الفتوى أن "العمل والوظيفة" ليست مجرد مصدر كسبٍ، بل هي أمانة ومسؤولية يُسأل عنها، فالإهمال فيه خيانة، والتقصير فيه غش، وكلاهما سلوك ممقوتٌ يرفضه الشرع والفِطْرة السليمة.

وأضاف ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن العبارة الشيطانية "على قَدَّ فلوسهم" التي يُردِّدها البعض لتبرير تقصيرهم في العمل مِن أخطر الظواهر السلبية التي تناقض أخلاقيات العمل، فهي ليست مجرد كلمة عابرة، بل هي فلسفة هدَّامة تُشرعِن للخيانة وتُبرِّر التقاعس.

وتابع ربيع: مِن ناحية شرعية: العمل عقدٌ بين طرفين، الموظف وصاحب العمل، ويقوم على شروط متفق عليها، وبقبول الموظف للراتب يكون قد ارتضى بالقيام بالمهام الموكلة إليه على أكمل وجه، فالتقصير بحجة ضعف الراتب خيانةٌ للأمانة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يَرْبِط الإتقان بالأجر، بل جعله عبادة وقيمة مطلقة، فجاء في الحديث: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ».

ومن منظور اجتماعي، يقول أمين الفتوى: فقائل هذا المقولة يضر بنفسه حيث يحصر طموحه وقدراته في حدود راتبه الحالي، ويُغْلِق على نفسه أبواب التطوير والتحسين المستمر؛ إذ العمل بإتقان هو استثمار في ذاتك أنت أَوَّلًا قبل أن يكون مجرد واجب وظيفي.

تأكَّد: أنَّ مَن كان مع الله في عمله، كان الله معه في رزقه... وَسَّع الله عليكم جميعًا.. آمين.

