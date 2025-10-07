حكم الاحتفالات بنصر أكتوبر وهل تخالف صحيح الدين؟.. المفتي يرد

ما حكم الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر؟ فهناك فئة قليلة تدَّعي أنَّ هذا الفعل يتنافى مع الشرع الشريف، فهل الاحتفال بذكرى النصر مخالف لصحيح الدِّين؟.. سؤال تلقاه دار الإفتاء المصرية، أجاب عنه الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، أكد فضيلة المفتي أنَّ الاحتفال المذكور بنصر أكتوبر المجيدة يعدُّ من الأمور المشروعة المستحبَّةِ، ففيه إحياء لذكرى يومٍ مِن أيام الله تعالى أجرى بتأييده فيها النَّصر للحق على الباطل، وأعاد لمصر وأهلها الظفر والأمان والاستقرار.

وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أن هذا الاحتفال هو نوعُ إظهارٍ لشكر الله تعالى على نعمائه، وفرحٌ بفضل الله تعالى على عباده، مع ما في تلك الاحتفالات مِن عرفانٍ لحقِّ من بذلوا مهجهم في سبيل ذلك النَّصر من شهداء الوطن، ومواساةٍ لأهليهم وذويهم، ودعوةٍ جادَّة للعمل والبذل والتضحية في سبيل رفعة شأن الأوطان وتحقيق العزَّةِ والتحلي بالإقدام، وإبراز القدوات، وكل ذلك مما ندب إليه الشَّرع.

