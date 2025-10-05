كتب-محمد قادوس:

قال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، إن الوقوف عند الألفاظ القرآنية يفتح آفاقًا من الفهم والدقة في التعبير، مشيرًا إلى أن العلماء وقفوا طويلًا عند كلمة "الكلمات" المجموعَة بالألف والتاء، التي تُسمّى جمع المؤنث السالم، وتُوصف في العربية على وجهين: الجمع أو المفرد.

وأضاف داود، خلال حلقة برنامج "بلاغة القرآن والسنة"، المذاع على قناة" الناس": أن الوصف بالجمع كقوله "كلمات تامات"، و الوصف بالمفرد كقوله "كلمات تامة"، كلاهما صحيح من الناحية اللغوية، لكن بينهما فرق في المعنى، فالقرآن الكريم يستعمل كل صيغة في موضعها بدقةٍ معجزة، إذ يصف الجمع بالجمع حين يريد القلة، وبالمفرد حين يريد الكثرة باعتبار الجنس، كما قال تعالى: "وقالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودات" و"إلا أيامًا معدودة".

وبيّن رئيس الجامعة أن العلماء فسّروا الفرق بين "معدودات" و"معدودة" بأن المفرد في "معدودة" يدل على الكثرة، لأنه يحتمل معنى الجنس، أما الجمع "معدودات" فيفيد القلة، ولذلك جاءت "أيام معدودات" في قوله تعالى: "واذكروا الله في أيام معدودات" للدلالة على قلة عددها، وهي أيام التشريق الثلاثة التي تأتي بعد عيد الأضحى.

وأشار إلى أن من بلاغة القرآن أيضًا أنه يستخدم المفرد والجمع في كلمة "ذنب" و"ذنوب" بحسب السياق، موضحًا أن النبي ﷺ كان يقول في دعائه لنفسه: "اللهم اغفر لي ذنوبي كلها"، فجمعها استصغارًا لنفسه واستعظامًا لذنبه، بينما إذا دعا لغيره قال: "غفر ذنبك"، بصيغة المفرد، تأدبًا مع المخاطب وعدم مواجهة السامع بما يكره.

وأوضح داود أن هذا الأسلوب النبوي في الدعاء يعكس قمة الأدب في الخطاب، وعمق الوعي القرآني في لغة النبي ﷺ، الذي كان يجعل القرآن أمام عينيه، فيستنير به ويعبّر بألفاظه، كما في حديثه مع الصحابي الذي قال له: "زودني يا رسول الله" فقال: زودك الله التقوى، وغفر ذنبك، ويسّر لك الخير حيثما توجهت".

وأكد رئيس جامعة الأزهر، على أن هذه الدقائق اللغوية تُظهر جانبًا من إعجاز القرآن الكريم، وتؤكد أن كل لفظ جاء في موضعه بحكمةٍ وبلاغةٍ لا نظير لهما، داعيًا إلى التأمل في الألفاظ القرآنية لفهم معانيها على وجهها الصحيح.

