ما حكم عمل متاحف الآثار الفرعونية وحكم زيارتها؟.. مجدي عاشور يوضح

ما حكم عمل متاحف لآثار الأمم السابقة كالآثار الفرعونية؟ وما حكم زيارتها؟.. سؤال تلقاه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليوضح الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، أوضح عاشور أن عمل المتاحف للآثار الفرعونية وغيرها في هذا العصر إنما يُقْصَدُ به في العموم أمران:

الأول: للوقوف على الأمم والحضارات السابقة للعظة الاعتبار، وهذا مشروع بل يستحب بهذه النية؛ لقوله تعالى: (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [العنكبوت: ۲۰].

وقوله سبحانه: (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُشْرِكِينَ) [الروم: ۴۲].

الأمر الثاني: للدراسة والتعليم والاستفادة من تلك الحضارات كما في الحضارة الفرعونية؛ إذ كانوا متقدمين في العلم لدرجة لم يستطع العلم الحديث أن يقف إلا على القليل من خباياها في الهندسة والطب والفيزياء والكيمياء.

وهذا أيضا مشروع بل مستحب بهذا المعنى الصحيح، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها" رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان.

وأكد الدكتور مجدي عاشور، في بيان فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن زيارة هذه المتاحف التي بنيت على هذين المقصدين مباحةً؛ إذ لا تُقْصَدُ للعبادة أو التعظيم، ويتأكد حكم الإباحة على المتاحف والآثار المصرية، التي تحقق فيها المقصدان الصحيحان اللذان ذكرناهما، خاصةً أنها في بلد مسلم كمصر، وقد عاينها كثير من الصحابة عند فتح مصر ولم يتعرضوا لها بسوء... والله أعلم.

